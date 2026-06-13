6-месечно бебе почина в болницата в Търговище, здравният министър разпореди спешна проверка

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичен случай на починало 6-месечно бебе в болницата в Търговище миналата нощ. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на страницата си във Фейсбук.

Контролът по случая е възложен на Изпълнителна агенция "Медицински надзор". По първоначални данни детето първо е било хоспитализирано в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми, пишат от здравното министерство.