Грандиозно шоу на стадион "СоФай" вдъхнови САЩ за разгромен успех над Парагвай

За САЩ, световното първенство по футбол стартира с бляскава церемония. Американците отговориха подобаващо на другите домакини Мексико и Канада с грандиозно шоу, което се проведе преди първия домакински двубой, този срещу Парагвай.

Церемонията, в която участие взеха и ЛИСА, Анита, Тайла, Фючър и Рема, предшестваше първия мач на САЩ от Група D - срещу Парагвай.

Седемдесетхилядното съоръжение стадион "СоФай" в предградието на Лос Анджелис - Ингълууд, в американския щат Калифорния бе пълно с холивудски звезди, сред които Брат Пит, Том Круз, Ева Лонгория, Деми Ловато, Парис Хилтън и много други.

Въпреки високите цени на билетите, стадионът беше почти разпродаден, а цените на пропуските в деня на мача започваха от 1400 долара и стигаха до над 8000.

Отборът на домакините оправда високите цени с едно голово шоу. Американският тим водеше на Парагвай с 3:0 до почивката и заслужено се поздрави с успеха с 4:1.

Вижте репортаж от церемонията и мача във видеото.



