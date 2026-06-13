"София прайд" и "Шествие за семейството" тръгват в центъра на София

Две шествия са предвидени в София за днес. "София прайд" и "Шествие за семейството" ще се проведат паралелно в късния следобед.

"София прайд" започва от Княжеската градина в София. Организаторите го определят като най-голямото събитие у нас, свързано със защита на човешките права.

От храма "Света Неделя" тръгва "Шествието за семейството". То е под егидата на Българската православна църква, а българския патриарх Даниил ще отслужи молебен за семейството.

Те ще преминат по различен маршрут в центъра на София. "Прайдът" ще стигне до НДК, а Шествието - до храм-паметника "Свети Александър Невски".