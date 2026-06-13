Иран потвърди, че първоначалната сделка със САЩ е близо

След Съединените щати, Иран също потвърди официално, че двете страни са близо до сключване на споразумение за прекратяване на огъня. Според известните детайли по него до момента, то удовлетворява голяма част от исканията на Техеран. В замяна Съединените щати ще постигнат много малко отвъд отварянето на Ормузкия проток, коментира Ройтерс.

След десетки уверения от страна на американския президент Доналд Тръмп през последните месеци, че сделката за край на конфликта с Иран е близо, дойде и първото конкретно потвърждение от страна на Ислямската република. Външният министър Абас Арагчи коментира с пост в Екс, че споразумението "никога не е било толкова близо."

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

В интервю за държавната телевизия Арагчи уточни, че има съгласие за отваряне на Ормузкия проток за свободно преминаване на кораби от страна на Иран и вдигане на блокадата на иранските пристанища от страна на Съединените щати. Преговорите по други ключови теми, включително иранската ядрена програма, ще продължат на по-късен етап.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Преговорите, които ще доведат до край на войната, са предвидени да се проведат на два етапа. Първият етап е подписването на меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати. След това ще започнат преговорите за втория етап - за тях са предвидени 60 дни. На втория етап ще бъдат разгледани ядреният въпрос, заедно с въпроса за отмяната на санкциите срещу Иран и един-два други въпроса и ще бъде постигнато окончателно споразумение."

снимка: БТА

Има съгласие и за прекратяване на бойните действия на всички фронтове, включително в Ливан, добави Арагчи. Израел продължава ударите срещу цели на про-иранската групировка Хизбула в южната част на страната и вече обяви, че няма да е част от меморандума между САЩ и Иран.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Трябва ясно да заявя, че това споразумение има врагове, начело с ционисткия режим, и те търсят претекст, за да го провалят."

Източници на Ройтерс прогнозираха, че меморандумът меже да бъде подписан още утре в Женева от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф. Но според Арагчи, подписването може да стане и дистанционно.

В очакване на дипломатическия пробив, от американското Централно командване на въоръжените сили съобщиха, че отново са свалили ирански дронове над Ормузкия проток. Те са били насочени към кораби опитващи се да преминат през ключовия воден път без разрешение.