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Има споразумение САЩ - Иран, заяви премиерът на Пакистан

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Висш американски представител заяви, че споразумението покрива основните цели на Вашингтон, включително получаване на иранския обогатен уран

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Пакистанският премиер Шахбаз Шариф обяви, че е постигнато е споразумение по текста за мирен договор между Съединените щати и Иран. По думите му, Пакистан сега работи с двете страни за финализиране на следващите етапи. "Мирът никога не е бил по-близо от днес", написа Шариф в социалните мрежи.

Аналогично послание дойде по-рано и от Техеран.

Така иранската дипломация се опита да внесе спокойствие след гневен пост на Доналд Тръмп, който обвини Техеран в разпространение на неверни твърдения за постигнатите договорки.

Иран призова медиите да се въздържат от публикации по проекта за меморандум преди окончателното му финализиране.

Висш американски представител заяви, че споразумението покрива основните цели на Вашингтон, включително получаване на иранския обогатен уран. Пред "Ройтерс" американският източник посочва, че договореното гарантира дългосрочен мир в региона и предвижда режим на инспекции.

Ако Иран спазва споразумението ще има икономически стимули, включително значително облекчаване на санкциите.

Проектоспоразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток, вдигане на американската блокада на иранските пристанища и премахване на иранската ядрена програма, твърди американският източник на "Ройтерс".

Според него Израел ще бъде съгласен с договореното, когато се запознае с всички условия. Пред "Франс прес" американски представител оцени на 80-85, но не и на 100 процента вероятността за подписване на споразумението "през следващите няколко дни".

Швейцария предложи домакинство на церемонията по подписване, ако се стигне до съгласие. Доналд Тръмп вече обяви, че американската страна ще бъде представена от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

#текст на споразумение #премиер на Пакистан #преговори със САЩ #Иран

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