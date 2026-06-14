Продължават противоречията между САЩ и Иран за споразумението за края на войната

Техеран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток в рамките на проектоспоразумение с Вашингтон за край на войната, съобщава иранската официална агенция ИРНА. Според същия източник, в текста на меморандума със Съединените щати Иран ще отстоява твърдо правото си да обогатява уран.

Доналд Тръмп определи изтеклите информации като неверни, не отговарящи на договореното и дело на "безчестни хора". По-рано американският президент отмени удари срещу Ислямската република заради постигнат пробив, но Техеран обяви че "още нищо не е финализирано" и отрече предстоящо подписване в неделя в Женева.

Иран още не е стигнал до окончателно заключение по споразумението, заяви иранската дипломация, по повод изявление на Доналд Тръмп, че подписването може да стане факт през следващите два дни. Според американския президент текстът е одобрен и от върховния лидер Моджтаба Хаменей. Тръмп посочи, че подписването ще позволи отварянето на ключовия Ормузки проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Току-що постигнахме страхотно споразумение за войната с Иран и, след финализиране на документите, което би трябвало да стане през следващите няколко дни, вероятно ще подпишем, може би в Европа."

Според агенция Ирна проектът предвижда иранската ядрена програма да бъде разгледана на по-късен етап в рамките на 60-дневни преговори с Вашингтон. Тези преговори ще бъдат водени "единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република и нейното право да обогатява уран, както и при запазване на обогатените количества за включването им в окончателното споразумение, предава Ирна.

Есмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран:"Независимо от реториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранската нация. Когато стигнем до заключението, че меморандумът гарантира интересите на иранската нация, със сигурност ще го обявим."

Предизвикателни послания се чуха и на петъчната молитва в Техеран.

Ахмад Хатами, духовник: "Врагът не разбира езика на преговори и прекратяване на огъня, а единствено езика на силата."

Иранската агенция "Мехр" също публикува вариант на проектоспоразумение, в който се споменават и размразяване на ирански авоари, отмяна на санкциите за продажба на ирански петрол и пълното премахване на американската блокада на ирански пристанища. Подчертава се и необходимостта Съединените щати и техните съюзници да изплатят на Иран репарации за нанесените щети по време на войната и да представят план за възстановяване в обем на поне 300 милиарда долара.