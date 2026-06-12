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Напрежение и противоречиви сигнали около споразумението между САЩ и Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 03:35 мин.
По света
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войната близкия изток бъдат подновени американските удари иран
Снимка: илюстративна
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Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че мирното споразумение за край на конфликта с Иран може да бъде подписано още този уикенд в Европа. Наистина ли е близо мирът или това е поредното твърдение на Тръмп, което може и да не се оправдае?

След нова заплаха за удари - ново уверение, че споразумението е близо. Пред репортери в Белия дом, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че сделката с Иран е постигната. Ормузкият проток ще бъде отворен веднага след подписването й от вицепрезидентът Джей Ди Ванс, което може да стане още в следващите няколко дни. Новoто съобщение дойде от Вашингтон часове след като Тръмп отмени планираната за тази нощ нова силна атака срещу Иран като цитира напредък в преговорите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е много подробен и е съгласуван с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Всичко го искат, така че ще стане. Иран не само няма да имат ядрено оръжие, но по никакъв начин няма и да закупят или разработят такова."

"Не знам дали чухте, но днес приключихме войната с Иран," каза по-късно Тръмп в телефонен разговор с вицегубертатора на Джорджия. Но в сигналите от Иран засега още липсва подобна категоричност. Голяма част от текстoвете на споразумението са готови, но Вашингтон постоянно променя позициите си в хода на разговорите, коментира говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Иран няма да премине червените си линии и още не е взел окончателно решение, добави той.

Есмаил Багаи, говорител на външното министерство на Иран: "Независимо от реториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранската нация. Когато стигнем до заключението, че меморандумът гарантира интересите на иранската нация, със сигурност ще го обявим. Към момента все още не сме стигнали до окончателно заключение по този въпрос."

Според саудитската телевизия Ал Арабия споразумението предвижда 60-дневно удължаване на спирането на огъня и отваряне на Ормузкия проток. Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, както и санкциите срещу Ислямската република. Двете страни ще започнат преговори по ядрената програма и иранския обогатен уран и ще спрат всякакви нападения помежду си. Засега обаче, примирието в Ормузкия проток остава нестабилно. Рано тази сутрин американски военни са свалили два ирански дрона, опитали се да попречат на кораби да навлязат в протока.

#Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #Иран

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