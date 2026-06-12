40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри

Промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи здравния министър Катя Ивкова.

Тя обяви, че шефът на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 000 евро. А на болницата в Благоевград около 36 000 евро.