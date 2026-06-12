40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри

МЗ готви промени в правилата за заплатите на директори на болници
Промени в правилата за формиране на заплатите на директори на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи здравния министър Катя Ивкова.
Тя обяви, че шефът на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 000 евро. А на болницата в Благоевград около 36 000 евро.
Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Ще бъде преразгледана и методиката за сформиране на възнагражденията в участие на Съветите на директорите на търговските предприятия, за да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние да изплащат възнаграждения на членове на Съвета на директорите в необосновано голям размер. В някои случаи сумарно се получават и между 6000, 7000, 8000 евро. В смисъл сумарно заплата, плюс възнаграждение в Съвет на директорите, понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала, в случая министъра на здравеопазването."