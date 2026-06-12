Срещу гонките и опасното шофиране - МВР с мащабни акции и по-строг контрол на пътя

МВР със засилени мерки срещу незаконните автомобилни гонки и опасното шофиране по пътищата. След акциите на полицията в Пловдив и Пазарджик, такава се проведе и на територията на Бургаска област.

Акцията на полицията в Бургаско е започнала още през нощта. До момента са проверени общо 102 души и 89 автомобила, като са съставени 45 фиша, основно за нередовни документи. Проверява се и нерегламентираното шофиране, включително гонки и дрифтове.

Общо 10 места в Бургаска област са набелязани като потенциално опасни, където се организират нерегламентирани състезания или дрифтове. От началото на годината Бургаската полиция е съставила общо 16 акта именно за дрифтове.

В рамките на операцията е използван и дрон за наблюдение на полицията, тъй като честа практика преди организиране на нерегламентирани състезания е предварително да се проверява дали на място има полицейско присъствие. Затова е извършено и въздушно наблюдение.

През нощта не са установени нито нерегламентирани състезания, нито дрифтове, но са отчетени значителни нарушения от страна на водачи на моторни превозни средства.

Акцията ще продължи и в други градове в страната.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.