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Призив за кръводаряване в Русе: Над 1050 дарители за месеци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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В навечерието на Световния ден на кръводарителя, който ще бъде отбелязан на 14 юни, от отделението по трансфузионна хематология в УМБАЛ „Медика“ – Русе отправят призив за активно кръводаряване. Само за няколко месеца от началото на дейността на новото звено са преминали над 1050 доброволни дарители, като от болницата посочват, че най-голямото предизвикателство остава поддържането на достатъчни количества от отрицателните кръвни групи.

„Работим от 6 януари 2026-та и тази бройка е усилията на колегите и също така и на колегите от нашата болница, тъй като кръвдаряването е един проблем на всички ни. Кръвта, която е необходима, която се дарява служи за подсигуряване на операциите, на леченията, на хронично болните и по този начин се гарантира правилното и адекватна терапия“, обясни началникът на отделението д-р Жанина Йорданова.

От болницата отчитат, че към момента няма общ хроничен недостиг, но проблеми съществуват при определени кръвни групи.

„В този момент имаме подсигурени всички кръвни групи, като по-малко са количествата от отрицателните кръвни групи и полагат се усилия да подсигурим пациентите с такива кръвни групи. Примерно в момента най-малко имаме АБ отрицателни“, посочи тя.

Тя припомни и кой може да бъде кръводарител - хора навършили 18 до 65 години, ако човек не е дарявал ограничението е до 60. Трябва да са здрави, да не страдат от хронично заболяване, да не приемат постоянно лекарства, да не са с хипертония, да не са боледували жълтеница и да са поне над 50 кг.

Дългогодишният доброволен кръводарител Иво Минчев, който е дарявал кръв 55 пъти и е създател на онлайн платформа за кръводарители, откликна на призива.

„Кръвта не може да се набави по друг начин. Няма как да се произведе в завод, така че хората, които имат нужда да помогнат на близките си, нямат друг избор, освен някой от нас да дари, тези кои сме здрави“, каза той.

Вижте повече във включването на Пламенка Тонева.

#акция #Русе #кръводаряване

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