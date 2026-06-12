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Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност

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Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност. Това стана ясно от думите на министъра на отбранта Димитър Стоянов в „Денят започва“. Той поясни, че не са очаквали да се наттъкнат на тази информация в Министерството на отбраната и е оповестил информацията публично, за да бъде наясно общеуството, както и да бъдат сезирани и компетентните органи, за да може да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите, които строят в две формулирования - в „Граф Игнатиево“.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Банковите гаранции, които са предоставени притежават абсолютно всички реквизити. Няма как на пръв поглед да бъдат разпознати дали са действителни или не. Те притежават и печати и подписи, и блатка оригинална, която е. Предното правителство са констатирали, че такава банкова гаранция просто е нямало в банката.“

Вижте целия разговор във видеото

#Димитър Стоянов #министър на отбраната

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