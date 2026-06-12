Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност

Договорите за фалшивите банкови гаранции са заплаха за националната сигурност. Това стана ясно от думите на министъра на отбранта Димитър Стоянов в „Денят започва“. Той поясни, че не са очаквали да се наттъкнат на тази информация в Министерството на отбраната и е оповестил информацията публично, за да бъде наясно общеуството, както и да бъдат сезирани и компетентните органи, за да може да бъдат защитени финансовите средства, които са отпуснати авансово на фирмите, които строят в две формулирования - в „Граф Игнатиево“.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Банковите гаранции, които са предоставени притежават абсолютно всички реквизити. Няма как на пръв поглед да бъдат разпознати дали са действителни или не. Те притежават и печати и подписи, и блатка оригинална, която е. Предното правителство са констатирали, че такава банкова гаранция просто е нямало в банката.“

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