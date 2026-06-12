НА ЖИВО: Премиерът и петима министри отговарят на въпроси от депутати

Премиерът Румен Радев и петима министри от правителството ще участват в парламентарния контрол днес.

Въпросът към министър-председателя е свързан с политиката на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан по теми, свързани с пътната безопасност и превишаване на полицейски правомощия на служители от Районното управление в Средец.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова се очаква да даде информация пред депутатите за преназначаването на Иванка Динева за изпълнителен директор на ИА „Медицински надзор“. Тя ще отговаря на още 4 въпроса от депутати относно различни казуси в здравеопазването.

В програмата на парламентарния контрол за днес са предвидени още изслушвания на министрите на отбраната Димитър Стоянов, на регионалното развитие Иван Шишков и на околната среда и водите – Росица Карамфилова-Благова.