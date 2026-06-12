Сделка за край на войната в Иран?

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че мирното споразумение за край на конфликта с Иран може да бъде подписано още този уикенд в Европа.

Тръмп обяви пред репортери в Белия дом, че сделката е постигната и че Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното й подписване от вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Голяма част от текстoвете на споразумението са готови, но Иран още не е взел окончателно решение. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Новината, че споразумението е близо дойде от Вашингтон часове след като Тръмп отмени планираните за тази нощ нови мощни удари срещу Иран като цитира напредък в преговорите. Рано тази сутрин американски военни са свалили два ирански дрона, опитали се да попречат на кораби да преминат през Ормузкия проток.