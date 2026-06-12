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Тръмп: "Вероятно през уикенда" ще има "великолепно" споразумение с Иран

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:17 мин.
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тръмп вероятно уикенда великолепно споразумение иран
Снимка: БТА
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал "страхотно споразумение" относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно в следващите няколко дни, предаде Ройтерс.

През репортери в Овалния кабинет Тръмп допълни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на подписването на споразумението между САЩ и Иран, което се очаква да се състои в Европа този уикенд.

По думите на президента на САЩ Ормузкия проток ще бъде отворен веднага след подписването на "страхотно споразумение" за войната в Иран. "Протокът ще бъде официално отворен веднага след подписването, което може да стане скоро, много скоро, може би през уикенда в Европа", добави той.

Освен това Тръмп посочи, че бил научил, че върховният лидер на Иран е одобрил сделката.

#Доналд Тръмп #Иран #споразумение

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