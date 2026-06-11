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Тръмп отмени планираните удари срещу Иран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е отменил насрочените за тази вечер военни удари и бомбардировки срещу Иран след проведени разговори между двете страни с пост в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Въз основа на дискусии, проведени с Иран разговорите да преминат на най-високо ниво, аз в качеството си на президент на САЩ отмених насрочените удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер".

"Разговори и заключения бяха както концептуално, така и в големи подробности одобрени от всички замесени страни, включително САЩ, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и др. Морската блокада ще остане в сила, докато тази трансакция не бъде финализирана". посочва той.

Президентът на САЩ допълва, че мястото и датата за подписване на окончателното споразумение ще бъдат обявени в близко бъдеще.

#удари срещу Иран #Доналд Тръмп #САЩ

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