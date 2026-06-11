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Тръмп към Иран: „По-мощни удари през нощта, скорошно превземане на о. Харг“

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Доналд Тръмп обяви, че тази нощ ще удари Иран „много силно", а Съединените щати скоро ще сложат ръка на петролната и газова инфраструктура на страната. По-рано американските военни потвърдиха, че са атакували трети кораб край Оман за нарушение на блокадата на иранския петрол. Загинали са трима индийски моряци. Втори ден продължава размяната на удари между Съединените щати и Иран, който обяви пълно затваряне на Ормузкия проток.

Тръмп заплаши, че в близко бъдеще ще превземе иранския остров Харг и ще действа като във Венецуела. През терминала на Харг минават 90% от иранския енергиен износ, основно за Китай. Американският президент заяви, че не би искал да поразява мостове и електроцентрали, за да не страда иранското население.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: „Говорим с тях и всичко останало, но знаете ли, вижте, моето предпочитание винаги е било - да завземем остров Харг, това е моето предпочитание. Не знам обаче дали Америка има куража за това."

Американските военни обявиха, че са атакували три кораба край Оман за нарушение на ембаргото срещу ирански пристанища. Оман е на входа на Ормузкия проток. Тримата индийски моряци са загинали на борда на танкер, обездвижен с ракета в машинното отделение.

Рамджи Шорасия- баща на загинал моляк край Оман: „Последно се чухме онзи ден около 21.00 часа вечерта. Каза, че всичко е наред."

По-рано Съединените щати нанесоха удари срещу военни обекти и радарни площадки в Южен Иран. Техеран отговори с обстрели срещу американски военни бази в региона, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Съобщава се за ранено 11-годишно момиче в Бахрейн. Вашингтон отхвърля твърденията на Техеран, че Ормузкият проток е затворен. Доналд Тръмп дори заяви, че Съединените щати са помогнали на 200 търговски кораба да преминат в рамките на "тайна мисия". Русия, Китай и Пакистан призоваха за деескалация.

#превземане #Доналд Тръмп президент #остров Харг #удари #Иран

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