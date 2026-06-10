Тръмп заплашва Техеран с нови удари

Тази вечер американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, след като американски хеликоптер "Апачи" беше свален над Ормузкия проток.

Той обвини Техеран в умишлено проточване на преговорите и заяви, че Иран "ще плати висока цена". Тръмп предупреди, че ако не бъде финализирано мирното споразумение, Иран ще бъде "атакуван много силно".

Съединените щати вече реагираха след свалянето на техен хеликоптер, като нанесоха удари по ирански обекти за противовъздушна отбрана, наземни контролни пунктове и наблюдателни радарни станции близо до Ормузкия проток. В отговор - Иран атакува американски бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт.