БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
Чете се за: 03:02 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп заплашва Техеран с нови удари

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
Тръмп заплашва Техеран с нови удари
Слушай новината

Тази вечер американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, след като американски хеликоптер "Апачи" беше свален над Ормузкия проток.

Той обвини Техеран в умишлено проточване на преговорите и заяви, че Иран "ще плати висока цена". Тръмп предупреди, че ако не бъде финализирано мирното споразумение, Иран ще бъде "атакуван много силно".

Съединените щати вече реагираха след свалянето на техен хеликоптер, като нанесоха удари по ирански обекти за противовъздушна отбрана, наземни контролни пунктове и наблюдателни радарни станции близо до Ормузкия проток. В отговор - Иран атакува американски бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт.

#войната в Иран #Ормузкия проток #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

Водещи новини

Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи? Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Отиде си DJ STEVEN
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ