Отново размяна на удари: САЩ и Иран все по-далеч от мира

Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. За Вашингтон това е отговор на сваления вчера в района на Ормузкия проток военен хеликоптер „Апачи". Часове след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му трябва да излезе от сегашната ситуация, която е нито война, нито мир, американският му колега поднови заплахите си. Американската армия е нанесла удари по обекти за противовъздушна отбрана, наземни контролни пунктове и наблюдателни радарни станции в близост до Ормузкия проток. Това се казва в съобщение на Централното командване.

Отговорът на Техеран - от Иранската революционна гвардия обявиха, че са атакували 21 цели в американски бази в Бахрейн, Йордания и Кувейт. Според Вашингтон всички ракети и дронове са прихванати, няма нанесени щети. Преговорите трябва да продължат, но компромиси няма да бъдат правени, заявиха от Иран.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: „Трябва да излезем от това състояние, което не е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е от полза за нашата страна. Но това не означава, че ако (американците) атакуват нашето достойнство или извършват посегателства срещу нашата земя и територия, ние ще се предадем или ще отстъпим."

На фона на сякаш изплъзващото се примирие, Си Ен Ен коментира, че за двата месеца от договореното спиране на огъня в Иран, Доналд Тръмп е коментирал поне 37 пъти, че двете страни са на прага на мирно споразумение. Няколко часа след иранския отговор, от Белия дом подновиха заплахите.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Иран само говори без да действа. Хулиганът на Близкия изток е мъртъв! Твърде дълго време им отне да договорят сделка, която щеше да е чудесна за тях, сега ще си платят цената!“

Колкото по-бързо всичко свърши, толкова по-добре, казват иранците.

Хосеин Неджхад, жител на Техеран: „Отговорът трябва да бъде реципрочен. Ако те ударят, трябва да върнеш. Но, още веднъж - ако те се откажат от войната и участват в преговорите - е най-добре и за двете страни."

Войната в Иран оказва все по-голямо влияние върху икономиката. Американската агенция за енергийна информация предупреди, че заради блокирания добив в Персийския залив, запасите от петрол в най-големите икономики в света се приближават към най-ниските си нива от 2003 г. насам.