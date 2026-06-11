Daddy Yankee и Shenseea представиха клипа към хита си от саундтрака на Мондиал 2026

Нова музикална премиера от официалния саундтрак на Световното първенство по футбол привлече вниманието на феновете. Daddy Yankee и Shenseea представиха видеоклипа към хита „Ехо“, който е част от музикалния албум на Мондиал 2026.

Песента вече се радва на сериозен успех в класациите на „Билборд“. Особено внимание привлича Shenseea, смятана за първата голяма международна поп звезда на Ямайка.

„Ехо“ е сред песните, които ще звучат по време на най-големия футболен форум в света и ще допълват музикалната програма около Мондиал 2026.