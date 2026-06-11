Радослав Рибарски: Спирането на военната помощ за Украйна е външнополитическо прострелване в крака

Решението на правителството да прекрати предоставянето на военна помощ за Украйна от запасите на българската армия предизвика критики от страна на „Продължаваме промяната“. В студиото на „Още от Деня“ депутатът и член на комисията по отбрана и енергетика Радослав Рибарски определи хода на управляващите като „външнополитическо прострелване в крака“.

Радослав Рибарски, „Продължаваме промяната“: „Буквално без причина в момента България излезе и заяви, че няма да предоставя военна помощ на Украйна. От самия Киев вече беше посочено, че не е искана подобна помощ. В същото време това послание получи сериозен международен отзвук точно когато Европа обсъжда нови механизми за съвместни отбранителни проекти и укрепване на отбранителната индустрия.“

Според него решението идва в неподходящ момент, тъй като европейските държави работят по инициативи за модернизация на отбранителните способности и съвместно производство на военна техника.

Радослав Рибарски, „Продължаваме промяната“: „По програмата SAFE България вече е предприела конкретни стъпки, включително за придобиването на три координатни радари. Именно сега е моментът да говорим за модернизация на армията и участие в европейските проекти, а не да изпращаме сигнали, които могат да бъдат разчетени погрешно от нашите партньори.“

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