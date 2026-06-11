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Президентът Йотова за помощта за Украйна: Няма как да се даде нещо, което нямаме

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На първо място е да осигурим собствената си национална сигурност, заяви държавният глава

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Няма как да се даде нещо, което нямаме, заяви президентът Илияна Йотова по повод спирането на военната помощ за Украйна.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Военният министър и правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 2022 г., в чиито текстове ясно се казва, че когато има количества въоръжение над необходимите за българската армия, тогава България може да ги комплектова и да ги изпраща за Украйна. Нямам основание да не вярвам на министъра на отбраната, че в момента в България няма такива наличности. Няма как да се даде нещо, което го нямаме или не е в достатъчно количество. На първо място е да осигурим собствената си национална сигурност."

За разговора си вчера с Гордана Силяновска-Давкова президентът Йотова коментира:

"Вчера подчертах за пореден път, че не говорим за евроконсенсус. Има договорености между РСМ и ЕС, които един ден трябва да приемат страната в общото европейско семейство. Република Северна Македония е поела ангажименти и те трябва да бъдат изпълнени. Част от тези ангажименти са вписването на българските граждани в Конституцията и изпълнението на Договора за добросъседство."

За инициативата "Кошница с грижа" президентът Йотова заяви:

"Твърде кратък е срокът, за да кажем дали се справят добре или не. За мен ще бъде важно да се проследи пътят на стоките и да видим къде се повишава ценита."

#президента Илияна Йотова #Гордана Силяновска #РСМ #Украйна

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