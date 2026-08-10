Иван Демерджиев: Дронът, паднал край Кардам не е боен, а е предназначен да работи с други дронове

Дронът, паднал край Кардам не е боен, а е предназначен да работи с други дронове, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Касае се за украински дрон. Но това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен да работи с други дронове. Установили сме всичко необходимо, ползваме и ресурс, информация на нашите партньори. Ние правим експертизи, поели сме охраната съвместно с Министерство на отбраната на цялата територия там. Набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително."