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Олеся Илашчук в МВнР: Украйна не е насочвала умишлено дронове към България

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олеся илашчук мвнр украйна насочвала умишлено дронове българия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна Олеся Илашчук в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам. Първоначалният анализ показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили.

По време на разговора министър Петрова изрази сериозната загриженост на българската страна и подчерта, че всяко неразрешено навлизане във въздушното пространство на България е неприемливо, съобщиха от МВнР.

Българската страна поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министър Петрова заяви, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави.

От своя страна посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и подчерта, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая.

Във връзка с навлизането на дрона България поддържа контакт и с румънската страна. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприетите от страната ни действия. Предстои и обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда.

България ще продължи последователно да защитава своя суверенитет и сигурността на българските граждани. Страната ни остава последователна и в позицията си, че прекратяването на военните действия и постигането на справедлив и устойчив мир чрез дипломатически усилия са от ключово значение за сигурността и стабилността в региона.

#паднал дрон #посланик на Украйна #Олеся Илашчук #Кардам

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