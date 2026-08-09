Пожар затвори Подбалканския път край Сливен, спряха и влаковете (ВИДЕО)

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София – Бургас в района на сливенското село Злати войвода. Пожарът вече е локализиран.

Огнеборците догасят отделни огнища на терен, няма опасност за близките населени места. Към момента движението по главния път в посока Бургас е пуснато.

Сигналът за огнената стихия е получен малко преди обяд. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти край пътя в землището на село Селиминово. Заради силния вятър обаче пламъците бързо са се разраснали към съседното село Гавраилово. В битката с огъня се включиха четири екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора.

Заради гъстия дим над Подбалканския път се наложи спешна реорганизация на трафика. Колите, пътуващи от Бургас, се отбиваха на разклона за Гавраилово, а тези от София – край Бинкос. От полицията предупреждават, че ако заради поривите на вятъра отново се стигне до задимяване на участъка, движението пак ще бъде пренасочено по обходните маршрути. Екипи на "Пътна полиция" от Сливен остават на място и регулират преминаването.

Засегнат е и железопътният транспорт. Контактната мрежа по жп линията в участъка между гарите Селиминово и Гавраилово временно е прекъсната, но се очаква движението на влаковете там да бъде възстановено съвсем скоро.