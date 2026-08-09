БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожар затвори Подбалканския път край Сливен, спряха и влаковете (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
6744
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София – Бургас в района на сливенското село Злати войвода. Пожарът вече е локализиран.

Огнеборците догасят отделни огнища на терен, няма опасност за близките населени места. Към момента движението по главния път в посока Бургас е пуснато.

Сигналът за огнената стихия е получен малко преди обяд. Първоначално са се запалили сухи треви и храсти край пътя в землището на село Селиминово. Заради силния вятър обаче пламъците бързо са се разраснали към съседното село Гавраилово. В битката с огъня се включиха четири екипа от Сливен и по един от Твърдица и Нова Загора.

Заради гъстия дим над Подбалканския път се наложи спешна реорганизация на трафика. Колите, пътуващи от Бургас, се отбиваха на разклона за Гавраилово, а тези от София – край Бинкос. От полицията предупреждават, че ако заради поривите на вятъра отново се стигне до задимяване на участъка, движението пак ще бъде пренасочено по обходните маршрути. Екипи на "Пътна полиция" от Сливен остават на място и регулират преминаването.

Засегнат е и железопътният транспорт. Контактната мрежа по жп линията в участъка между гарите Селиминово и Гавраилово временно е прекъсната, но се очаква движението на влаковете там да бъде възстановено съвсем скоро.

#с. Злати войвода #голям пожар #Сливен

Водещи новини

Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се използва за политическа употреба
Президентът Йотова за падналия дрон: Случаят не трябва да се...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила Продължава гасенето на големия пожар край бобошевското село Висока могила
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Как се променя профилът на летовника у нас? Как се променя профилът на летовника у нас?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Израел отхвърли плана на САЩ за Газа
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Цените в евро: Край на двойното обозначаване на етикетите - как...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Стаж и възраст - кои фактори определят повишаването на пенсионната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Има ли наказани подпалвачи и какво може да ги спре?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ