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Дрогиран шофьор предложи 100 евро подкуп на полицаи край Поморие

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дрогиран шофьор предложи 100 евро подкуп полицаи поморие
Снимка: БТА/Архив
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26-годишен шофьор е задържан, след като предложил 100 евро подкуп на полицаи при проверка край Поморие. Мъжът бил спрян около 9:00 часа тази сутрин, след като управлявал рисково лек автомобил с врачанска регистрация по пътя от Бургас към Поморие.

При направените тестове пробата му за наркотици отчела положителен резултат за кокаин. По време на проверката водачът предложил на полицейските служители две банкноти от по 50 евро, за да осуети действията им.

Мъжът е задържан на място. Срещу него са образувани две бързи производства – за шофиране след употреба на наркотични вещества и за предлагане на подкуп на полицейски служители.

#подкуп на полицаи #Поморие #дрогиран шофьор

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