Прокуратурата се самосезира за казуса с изграждането на къмпинг в Синеморец

Груби нарушения при процедурата за отдаване под наем на терен зад плаж "Бутамята" установи прокуратурата в Бургас. Става дума за близо 35 декара общинска земя предвидена за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение част от терените не могат да бъдат отдавани под наем, а за проекта не са били изпълнени и задължителни екологични процедури.

Прокуратурата установи, че сред отдадените под наем терени има както публична, така и частна общинска собственост.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Отдадените два имота частна общинска собственост не могат да бъдат отдавани под наем, съгласно закона. Същите разпоредби фигурират и в наредбата на самия Общински съвет. Т.е. Общинският съвет при взимане на решение е нарушил пряко и закона, и наредбата.”

Проектът е предвиден в защитена територия, където законът изисква допълнителни екологични процедури.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Ако решението на РИОСВ бъде отрицателно е пределно ясно, че тази дейност въобще не може да стартира. В случая такова решение не е било поискано и не е било взето.” Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: „При всички случаи ще бъдат издадена принудителна административна мярка за спиране на всякакви действия за осъществяване на намеренията им. А също ще има и наказателно постановление.”

От РИОСВ вече набелязват конкретни стъпки за възстановяване на терена.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: „Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това."

Прокуратурата даде тридневен срок на Общинския съвет в Царево да отмени решението, а от общината заявиха, че ако се стигне до дело, ще се съобразят с решението на съда.