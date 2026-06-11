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КЗП: Наблюдението на цените е основен приоритет

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Санкциите са достатъчно респектиращи и считаме, че ще доведат до успокояване на цените, заяви председателят

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Наблюдението на цените е основен приоритет, заяви Александър Колячев, председател на Комисия за защита на потребителите в студиото на "Още от деня".

Александър Колячев, председател на КЗП: "Икономическата ситуация в държавата е такава, че наблюдението на цените е основен приоритет, за да не бъде допускано необосновано покачване. Нашият закон е част от пакет от мерки, които ще доведат до стабилизиране на пазарните процеси.

Председателят на КЗП подчерта, че до момента не е имало правна норма, която да урежда отношенията назад във веригата.

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Александър Колячев, председател на КЗП: "До този момент не съществуваше правна норма, която да урежда отношенията назад по веригата. Конкретният търговец даваше икономическа обосновка за вдигане на доставната цена, която обосновка е приложима и ние се съобразявахме с нея. И стана много хубаво, че законът за КЗП и законът за КЗК бяха гласувани по едно и също време, така че тези звена да си подпомагат и да откриват къде има изкривяване на пазара, ако има такова."

Колячев обясни основните разлики между сегашните закони и законът за въвеждане на еврото.

Александър Колячев, председател на КЗП: "Санкциите са различни. Те са двойни за юридически лица и се намаляват за физическите. Санкциите са достатъчно респектиращи и считаме, че ще доведат до успокояване на цените при търговците, ако такова поведение е необосновано."

#кощница с грижа #КЗП #КЗК #цени

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