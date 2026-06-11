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Среща в земеделското министерство: Институции и производители за цени и доставки

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора , Репортер: Мариела Хубинова
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Със сигналите се злоупотребява, обявиха от Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“

живо властта представя инициативата кошница грижа намаляват цените основните продукти
Снимка: илюстративна
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Земеделци обсъдиха с министър Пламен Абровски сигналите, че две от търговските вериги са оказали натиск върху производители да свалят цените с 15 процента – толкова, колкото е било обявено намалението в инициативата „Кошница с грижа“.

Според председателя на Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков със сигналите се е злоупотребило, а земеделският министър обяви, че само при наличие на конкретни доказателства институциите могат да вземат мерки.

След срещата в земеделското министерство стана ясно, че контролните органи вече са конкретизирали 33 нелоялни практики, които ще бъдат забранени. Според тях по темата за подадените сигнали за натиск от страна на две от веригите се е злоупотребило.

Цветан Цеков, председател на Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“: „Искрено се надяваме след тези случаи да няма такива опити за натиск, принуждаване, недопускане на земеделските производители да продават във веригите. Има страх и притеснение, че след осветяването няма да бъдат листвани.“

Един от големите производители в Пловдивско – Христо Кумчев – продава цялата си продукция на големите търговски вериги вече 20 години.

Христо Кумчев, зеленчукопроизводител, с. Трилистник: „Няма такава тенденция да се звъни и да се казва: дай сега да свалим цените с 15 процента. Имаме случаи на корекция на цени, но това е пазарна логика. Не можем да имаме предлагане от контрагент от Испания, Холандия на 1 евро, а ние да искаме 2 евро за същата стока.“

Според земеделския министър институциите могат да окажат ефективна подкрепа само когато разполагат с конкретни сигнали и факти. От Сдружението за модерна търговия заявиха за БНТ, че не са присъствали на срещата и няма да коментират темата.

#Браншова асоциация „Плодове и зеленчуци“ #кошница с грижа #Цветан Цеков

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