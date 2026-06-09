Кампанията „Кошница с грижа“: Има ли ефект за потребителите?

Основните храни вече са намалени с 15% в рамките на кампанията „Кошница с грижа“, която ще продължи поне 6 месеца. Мярката на правителството цели да облекчи финансово потребителите, както и да върне баланса на пазара. Производителите няма да бъдат ощетени, защото намалените цени ще са за сметка на хранителните вериги.

Силвия Атанасова от Русе харчи 160 евро седмично за храна. В инициативата „Кошница с грижа“ вижда подкрепа и изчислява,че ако купува от намалените продукти, ще спести 24 евро.

Силвия Атанасова: „Всяко намаление на цената ще е от полза. С малко дете, всичко ми идва просто много на нагорнище. Колкото беше в лева, толкова стана в евро.“

До вчера Валентин е пазарувал от супермаркетите в Испания. На касата в България остава изумен.

Валентин Ценов: „Не може там да пазарувам за 5 евро, тук да пазарувам за 10. Кога ще достигнем този живот техния? Тока вдигнат, водата вдигната. Какво са 15%? Поне 30% да паднат цените.

В кварталният магазин Вяра Иванова често дава хранителни продукти на вересия и чака възрастните си клиенти да вземат пенсия за да се издължат. Казва, че е готова да намали цените с 15 % като големите вериги, но при едно условие.

Вяра Иванова, собственик на хранителен магазин: „Можем да намалим цените, ако и доставчиците, производителите, от които зареждаме намалят цените, така нещата ще са по-евтини и ще могат да се продават повече. И започнаха да намалят някои неща. Зеленчуци, плодове, някои пакетирани стоки.“

Потребители, търговци и експерти са единодушни - цените на храните скачат заради липса на контрол. И чакат с нетърпение изсветляването на нелегалните практики.

Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори: „Въпрос на държавност и на контрол. Когато има държава, тя има общи правила. Над 30 продукта, над 6 месеца, минимум 15% търговска отстъпка, като става въпрос за предимно български продукти, като търговската отстъпка остава за сметка на веригите.“

В предаването "Още от деня" социалният министър обясни, че инициативата цели подкрепа на българските производители.

Наталия Ефремова, социален министър: „Когато се закупуват от български производители хранителни продукти те са с по-къса верига на доставка. А това означава, че няма повишаване в цената на крайната стока, която се купува на дребно, защото има по-малко разходи за транспорт.“

Част от хранителните вериги планират да запазят намаленията повече от 6 месеца.