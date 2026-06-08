Властта представи инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти

Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива "Кошница с грижа". Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца.

Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти.

Премиерът Румен Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки.

Румен Радев, министър-председател: "Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството, насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението и към всички български граждани във време на криза и висока инфлация."

"Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът Радев.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Това, което направихме с вас съвместно, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца."

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "С общи усилия се обединихме върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесените стоки. Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства."

снимки: БТА

По думите на Пулев по никакъв начин инициативата не нарушава принципите на свободната конкуренция:

"Калибрирахме мерките, прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция."



