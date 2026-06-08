БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на...
Чете се за: 03:05 мин.
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и...
Чете се за: 01:07 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от...
Чете се за: 04:07 мин.
Властта представи инициативата "Кошница с...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Властта представи инициативата "Кошница с грижа": Намаляват с 15% цените на основните продукти

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Политика
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива "Кошница с грижа". Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца.

Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти.

Премиерът Румен Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки.

Румен Радев, министър-председател: "Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство между вас и правителството, насочено към гарантиране на стабилност, гарантиране на предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на населението и към всички български граждани във време на криза и висока инфлация."

"Подкрепяме едновременно и крайния потребител, и българския производител", подчерта премиерът Радев.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "Това, което направихме с вас съвместно, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца."

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "С общи усилия се обединихме върху тази визия за конкретни мерки, така че да има равнопоставеност между българското производство и внесените стоки. Показваме солидарност и социална отговорност към най-уязвимите домакинства."

снимки: БТА

По думите на Пулев по никакъв начин инициативата не нарушава принципите на свободната конкуренция:

"Калибрирахме мерките, прецизирахме текстовете, така че да отговарят на всички пазарни изисквания, да не потъпкват по никакъв начин принципите на свободната конкуренция."


#кошница с грижа #основните продукти #властта #поевтиняване #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани, за да се лекува в България
1
Заложница по неволя: Забраняват на Ива Михайлова да напусне Кочани,...
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът, подал сигнал на 112
2
От първо лице за катастрофата: Говорят пожарникарите и очевидецът,...
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
3
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на...
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени
4
Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко...
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
5
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?
6
Кой премахна оградата в местността Баба Алино?

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...

Още от: Бизнес

Икономическа полиция проверява ВиК - Кърджали заради несъбрани над 40 000 евро от длъжници
Икономическа полиция проверява ВиК - Кърджали заради несъбрани над 40 000 евро от длъжници
Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има затруднения в движението в големите градове Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има затруднения в движението в големите градове
Чете се за: 04:15 мин.
Имотният пазар в София: Отмина ли "ерата на пазара на продавача" Имотният пазар в София: Отмина ли "ерата на пазара на продавача"
Чете се за: 04:15 мин.
Среща Радев – Мицотакис: Работи се за увеличаване на капацитета на интерконектора България – Гърция Среща Радев – Мицотакис: Работи се за увеличаване на капацитета на интерконектора България – Гърция
Чете се за: 02:15 мин.
САЩ обявиха нови мита от 10 до 12,5% на 60 държави САЩ обявиха нови мита от 10 до 12,5% на 60 държави
Чете се за: 01:07 мин.
Искат проверка за сделка на бившия шеф на "Лукойл" Валентин Златев с руски имоти Искат проверка за сделка на бившия шеф на "Лукойл" Валентин Златев с руски имоти
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим отношенията без ясни мотиви
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг – Бургас (СНИМКИ) Верижна катастрофа блокира движението по пътя Слънчев бряг – Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието са огромни – това е дългосрочна инвестиция в икономиката Милена Милотинова за "Евровизия": Мащабите на събитието са огромни – това е дългосрочна инвестиция в икономиката
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Омбудсманът Велислава Делчева: Цените на тока от 1 юли са...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Разказ от първо лице за строителството на Баба Алино: Обектът...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Расте броят на жертвите при земетресението във Филипините (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ