Регионалният министър се среща с ръководството на АПИ заради свлачището на АМ "Струма"

Регионалният министър Иван Шишков ще проведе среща днес с новото ръководство на Пътната агенция и фирмата, отговаряща за поддръжката на свлачището на автомагистрала „Струма“.

Според Шишков през последния месец там изобщо не се е работило. Вместо това компанията е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на АПИ, въпреки че обектът е в гаранция.

По думите на министъра укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Свлачището трябва да бъде укрепено до 10 дни, посочи още вчера министърът при изненадваща проверка в района на срутището.