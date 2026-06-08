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Регионалният министър се среща с ръководството на АПИ заради свлачището на АМ "Струма"

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Регионалният министър се среща с ръководството на АПИ заради свлачището на АМ "Струма"
Снимка: БТА
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Регионалният министър Иван Шишков ще проведе среща днес с новото ръководство на Пътната агенция и фирмата, отговаряща за поддръжката на свлачището на автомагистрала „Струма“.

Според Шишков през последния месец там изобщо не се е работило. Вместо това компанията е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта със старото ръководство на АПИ, въпреки че обектът е в гаранция.

По думите на министъра укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Свлачището трябва да бъде укрепено до 10 дни, посочи още вчера министърът при изненадваща проверка в района на срутището.

#Иван Шишков #АПИ #Струма #свлачище

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