Книжките на шофьорите от кървавата гонка на "Челопешко шосе" са валидни, но ще проверяват как са издадени. Това обясни в ефира на "Денят започва" главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

При катастрофата на "Челопешко шосе" загинаха четирима души - при гонка кола се вряза в автобус на градския транспорт, а друга се разполови, удряйки се в стълб и автобусна спирка. Стана ясно, че двамата водачи на леките автомобили са се движили с над 150 км/ч. Те са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за получаване на шофьорска книжка.

"При извършените проверки те са представили тези свидетелства и при заявка към системата за проверка е получен отговор от компетентните власти в Чехия, че документите са валидни и фигурират в регистрите. Разбира се, това ще бъде обект на по-задълбочено изследване в рамките на разследването и всички разпоредени от прокуратурата проверки ще бъдат изпълнени. Ще се проверява подробно как са издадени тези свидетелства."

Близнаков подчерта, че преди години масово са се използвали неистински свидетелства от чужбина, които трудно е можело да бъдат проверявани.

"От две-три години пътните полицаи могат да проверяват тяхната валидност и това доведе до значително намаляване на случаите на използване на фалшиви свидетелства от чужбина."

Водачите от фаталната катастрофа в София имат стаж от около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя.

"Проверявани са и двамата водачи, доста пъти. Те не са се движили незабелязано по пътищата. Били са обект на проверки както в района на местопроизшествието, така и на други места. Вземано е отношение и са констатирани нарушения, които не са с някаква голяма сериозност. Дребни нарушения – превишена скорост, но не в големи стойности, както и други нарушения, свързани с неизрядни документи и неизрядни управлявани моторни превозни средства."

Близнаков увери, че активно се работи в посока превенция на гонките.

"Известни са ни местата, на които се събират такива лица, и те са постоянен обект на проверки."

От началото на миналата година има установени около 900 случая на незаконни гонки, нерегламентирани състезания и така наречения дрифт на територията на страната.