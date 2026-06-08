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Международните превозвачи готвят протест на 15 юни, ще има затруднения в движението в големите градове

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От бранша подозират картел при застрахователите, тъй като задължителната полица е скочила двойно - до над 3000 евро

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Съюзът на международните превозвачи готви протест на 15 юни. Ще бъде засегнато движението в столицата и големите областни градове, съобщи в ефира на "Денят започва" Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на „Съюз на международните превозвачи“.

"Ще протестираме, но без блокади и спиране на движението. Ще има затруднения в придвижването в столицата и големите областни градове. Предварително се извиняваме. Ще протестираме не защото ни се иска, а защото не виждаме изход."

Причината за недоволството е липса на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите, свързани със застраховката „Гражданска отговорност“, прилагането на режима de minimis и компенсациите за толтаксите.

Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на „Съюз на международните превозвачи“: "Ние от три месеца разговаряме и алармираме колко е тежко състоянието в транспортния бранш. Включително и със служебното правителство. Проведохме среща и с новото правителство, но към момента няма резултат по отношение на това, което сме артикулирали и предложили. В тази връзка стигнахме до извода, че единственият вариант е да протестираме. Нямаме избор."

Относно компенсациите за толтаксите по думите на Арабаджиев обещанията на са спазени.

"Първо, тези пари бяха разписани в постановление на Министерския съвет от края на миналата година. Служебното правителство обеща на база събраните приходи от толсистемата и във връзка с кризата с горивата, тези средства да бъдат увеличени на 50 милиона евро. Трябваше да се получи нотификация от Европейската комисия. Към момента такава нотификация ние не знаем да има и въобще не се коментира дали ще има такава подкрепа. Трябва да е ясно на всички, че транспортът е един от основните двигатели на инфлацията. И ако инфлацията не се бори в първоизточника, сметката я плаща цялото общество. Ние искаме да има таргетирани мерки в подкрепа на транспорта, за да няма пряк натиск върху инфлацията."

От бранша подозират картел при застрахователите, тъй като задължителната полица "Гражданска отговорност" е скочила двойно - до над 3000 евро.

"Вицепремиерът Пулев преди 10 дни обяви, че има решение по този въпрос. Към момента, вече 10 дни, нашите колеги сключват застраховки на нива над 3000 евро. Как да обясним това на колега, който преди два месеца плащаше 1500–1600 евро, а днес – двойно повече? Застраховката е задължителна и когато законодателят предвижда нещо да е задължително, трябва да има и ясен механизъм за прилагането му. Към момента застрахователните компании сами определят методологията на цените. И когато един от играчите излезе от пазара на застраховка Гражданска отговорност, останалите автоматично повишават цените. В Румъния имаше подобен проблем. Там финансовият надзор възложи одит и се изготви референтна цена по видове превозни средства. При нас няма яснота по методологията – това според нас създава съмнения за картел. Договарят се застрахователите цените да не падат под определено ниво – около 3000 евро."

По думите на Арабаджиев сезирани за проблема са прокуратурата, КФН, КЗК и правителството.

"Към момента КФН се държи така, сякаш това се случва в съседна държава, не в България".

Поискана е спешна среща с премиера.

Вижте целия разговор във видеото

#задължителна застраховка #затруднено движение #международни превозвачи #"Гражданска отговорност" #протест #новини в Метрото

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