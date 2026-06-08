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Лявото националистическо движение „Самоопределение“ на Албин Курти печели убедително вота в Косово

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Лявото националистическо движение „Самоопределение“ на Албин Курти печели убедително вота в Косово
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Партията на министър-председателя Албин Курти спечели парламентарните избори в Косово.

Лявото националистическо движение „Самоопределение“ получава малко над 43% при преброени почти 100% от бюлетините.

Предсрочните парламентарни избори са третите поред в рамките на по-малко от 18 месеца. Страната беше обхваната от продължителна политическа криза след предишен вот без категоричен победител, което доведе до блокаж при избора на председател на парламента и неуспешен опит за съставяне на правителство. Победителят Албин Курти заяви, че през следващите седмици предстоят разговори с всички политически сили.

#Самоопределение #избори в Косово #Косово #Албин Курти

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