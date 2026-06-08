Поредна размяна на удари между Израел и Иран.



Израелската армия извърши атаки по военни цели в Западен и Централен Иран. Чути са експлозии тази сутрин в Техеран, Табриз и Исфахан. Полетите в иранската столица са прустановени. По-рано Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградия на Бейрут - за първи път, откакто Съединените щати обявиха план за примирие за Ливан миналата седмица.

Според медийни съобщения президентът Доналд Тръмп е предупредил израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отвръща на иранските удари. В интервю за "Файненшъл Таймс" Тръмп посочва, че Нетаняху няма друг избор, освен да приеме споразумението, което Вашингтон ще договори с Техеран.