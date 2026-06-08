"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва

Подкрепа за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа – около тази позиция се обединиха лидерите на Франция, Германия и Великобритания, които снощи се срещнаха с украинския президент в Лондон.

Така наречената „Европейска тройка“ и Володимир Зеленски обсъдиха спешната нужда от увеличаване на производството на отбранителни оръжия и възможностите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия, след като Москва изстреля ракети „Орешник“ срещу Украйна. Дискутирано е също как да се използват предстоящите срещи на върха на Г-7 и НАТО, както и на „Коалицията на желаещите“, за най-добра координация на бъдещата помощ за Украйна. Днес украинският президент Зеленски се очаква да се срещне с крал Чарлз Трети през втория ден от визитата си във Великобритания.