БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите ще гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
повече часа депутатите обсъждаха промените правилника работата
Слушай новината

Предстои тази седмица Народното събрание да гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите от бюджетната комисия вече приеха на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите.

С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието „господстващо положение“, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките.

Комисията за защита на потребителите ще налага двойно по-високи глоби на търговците. Въвежда се и понятието „справедлива цена“, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката.

#справедлива цена #високи цени #спекула #депутати

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
2
Мълния уби около 30 крави и телета край Калофер
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше предотвратена още по-тежка трагедия?
3
Пожарникарите герои от „Челопешко шосе“: Как беше...
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима
4
Очевидци разказват за трагедията на „Челопешко шосе“,...
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
5
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността...
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние
6
След тежката катастрофа с автобус: Трима остават в тежко състояние

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
6
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...

Още от: Политика

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти?
Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти?
Регионалната сигурност на Балканите и в Черноморския регион обсъждат на конференция в София Регионалната сигурност на Балканите и в Черноморския регион обсъждат на конференция в София
Чете се за: 00:30 мин.
Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино Министър Абровски: Започва пълно премахване на ограда в местността Баба Алино
15882
Чете се за: 04:07 мин.
Иван Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от парламентарната трибуна на 6 март Иван Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от парламентарната трибуна на 6 март
Чете се за: 03:07 мин.
Борис Бонев: МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да действа на терен срещу гонките Борис Бонев: МВР трябва да проверява шофьори със скъпи коли и да действа на терен срещу гонките
Чете се за: 03:12 мин.
Йордан Терзийски: „Продължаваме Промяната“ работи за разумен бюджет Йордан Терзийски: „Продължаваме Промяната“ работи за разумен бюджет
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще паднат ли цените на основните продукти?
Властта представя инициативата "Кошница с грижа": Ще...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва "Европейската тройка" подкрепя пряк диалог между Киев и Москва
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Поредна размяна на удари между Израел и Иран Поредна размяна на удари между Израел и Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Съдът ще гледа мерките на задържаните за тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Слънце и дъжд ще се редуват през новата седмица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Историческа победа на Пашинян в Армения, кои партии влизат в...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Лявото националистическо движение „Самоопределение“ на...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Депутатите ще гласуват тази седмица окончателно мерките срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ