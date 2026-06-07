Проевропейската партия на Никол Пашинян води на изборите в Армения

Първи резултати от екзитпол на парламентарните избори в Армения – води проевропейската партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян с 56,7%.

На второ място се нарежда съюз „Силна Армения" на проруския бизнесмен Самвел Карапетян със 17,5%.

Избирателната активност към края на изборния ден е почти 59%.

Опозицията сигнализира за множество нарушения на изборното законодателство, които от „Граждански договор" отричат. Арестувани са 14 души за манипулиране на вота по данни на вътрешното министерство.