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Проевропейската партия на Никол Пашинян води на изборите в Армения

Христо Ценов от Христо Ценов
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Снимка: БТА
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Първи резултати от екзитпол на парламентарните избори в Армения – води проевропейската партия „Граждански договор“ на премиера Никол Пашинян с 56,7%.

На второ място се нарежда съюз „Силна Армения" на проруския бизнесмен Самвел Карапетян със 17,5%.

Избирателната активност към края на изборния ден е почти 59%.

Опозицията сигнализира за множество нарушения на изборното законодателство, които от „Граждански договор" отричат. Арестувани са 14 души за манипулиране на вота по данни на вътрешното министерство.

#проевропейска партия #Никол Пашинян #Армения #парламентарни избори

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