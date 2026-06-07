Дъждове и градушки на места в цялата страна

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, а облачността ще се разкъсва и намалява. След полунощ главно над източните райони ще се образува ниска слоеста облачност или мъгла. Утре преди обяд ще бъде слънчево, но около и след обяд в много райони ще има краткотрайни валежи, а в източните и планинските райони те ще бъдат придружени от гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, а по Черноморието- от 21 до 23 градуса.

Там в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но по-късно и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, а по най-високите върхове – от северозапад.

Значителна ще бъде облачността утре над Западна Европа, както и над Скандинавския полуостров. На много места там ще има валежи. На Пиренеите и Апенините ще бъде предимно слънчево. На Балканите преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

У нас през следващите дни сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Към четвъртък, с усилване на вятъра от северозапад, ще започне да прониква по-хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да бъдат по-интензивни, а в петък по-интензивни ще са явленията в Източна България.