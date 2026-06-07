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Заради скъпите горива: Мерки за насърчаване на пътуванията с обществен транспорт в Европа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток промени навиците за пътуване в Европа. Много хора се обръщат към обществения транспорт за сметка на личните автомобили. Националните правителства насърчават тази тенденция в опит да осигурят достъпна мобилност в новите условия.

Литва временно намали цените на билетите за влак наполовина, Германия замрази планове за поскъпване на билетите, а Австрия въведе преференциална двумесечна карта за националната обществена транспортна система. Тя може да бъде анулирана безплатно без обвързване с обичайния годишен абонамент, който се прекратява срещу такса.

Сара Батке - служител на транспортна компания: „Искаме да дадем възможност на хората да опитат общественният транспорт в Австрия и да усетят предимствата от първа ръка.“

Освен преференциални цени за обществен транспорт, много правителства орязват акцизите и данъците върху горивата. Експерти предупреждават, че поевтиняването на горивата е само временно облекчение. Устойчивото решение на проблема е създаване на развита система за обществен трансторт. На много места обаче автомобилите остават единствената практическа възможност за придвижване.

Клара Шенк - специалист по мобилност: „Все още хората в много, много случаи остават зависими от колите си и трябва да могат да си позволят да ги използват. От тази криза разбрахме, че тя не е първата и няма да е и последната. Между кризите трябва да намерим начин да отклоним хората от обичайния транспорт, зависим от петрола.“

Разширяването на железопътната мрежа и развитието на транспортните системи често е по-скъпо, отколкото временното намаляване на таксите върху горивата. Устойчивите решения изискват по-големи инвестиции, които се отплащат и с екологични ползи.

#мерки за насърчаване #скъпите горива #обществен транспорт #пътуване #Европа

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