Кой премахна оградата в местността „Баба Алино“?

Започна премахването на незаконната ограда в местността „Баба Алино" край Варна. Съоръжението ограждаше друг луксозен комплекс на украинската корпорация КУБ, който скоро е бил започнат да се изгражда. Кой премахна ограждението-инвеститорът или държавата?

Цялата ситуация приличаше на гоненица между котка и мишка. Строителната компания изчака последните часове преди да изтече срокът, за да предприеме действия. При проверката обаче се оказа, че тези действия са само прах в очите или пък бързане поради липса на време. Екипът на земеделския министър провери всичките 940 метра на оградата. Земеделският министър Пламен Абровски обходи цялата дължина на оградата и констатира, че са премахнати само виниловите пана, които се виждат от алеята. Освен тях, обаче започна премахването и на металната конструкция на оградата.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Съгласете се, че ако се махне само винилът след две седмици може да се сложи отново.”

Проверка показва, че съоръжението е ограждало девет имота.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „От тези 9 имота в горскостопанските планове, които са налични в „Горско стопанство - Варна“ и в „Регионална дирекция по горите“ четири се водят държавна собственост. Как в кадастъра са прехвърлени, кой ги е продал, кога ги е продал и как ги е продал в „Регионалната дирекция по горите“ и в „Горско стопанство“ няма. Защо в кадастъра са отразени като частни не мога да отговоря.”

В демонтажа на оградата се включиха над 30 служители на Горското стопанство и на Регионалната инспекция във Варна.

Инж. Стоян Тошев, изп.дир.на ИА по горите: „Цялата начална преграда от винил ще бъде премахната или в рамките на днешния ден, най-много и утре, а за останалата част ще сме зависими от агрегата за ток. Имаме и организиран комбиниран багер, който може да се включи при необходимост на удобните за това места.”

И докато вървеше акцията по премахването на оградата живеещите вече в комплекса наблюдаваха процеса.

Павел, украински гражданин: „Ами да, имаме притеснения, но какво да правим. Ще видим какво ще стане.”

А от украинската компания КУБ изпратиха официално становище до медиите, в което се казва, че доброволно са премахнали оградата, за да не се създава допълнително напрежениеи и да не се възпрепятства по никакъв начин решаването на спора.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова