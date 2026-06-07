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Иван Христанов: Изнесох данните за „Баба Алино“ от парламентарната трибуна на 6 март

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Бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов заяви в „Денят започва с Георги Любенов“, че именно той първи е изнесъл от парламентарната трибуна данни за нарушенията, свързани със случая „Баба Алино“, като подчерта, че след неговото публично изказване е последвала „пълна тишина“ от институциите и липса на незабавна реакция.

Той коментира ролята на горските служби и институциите, ангажирани със случая. По думите му има примери за реакция, но те не са били последвани от системни действия.

„В края на ноември още, РДГ Варна, това е регионална дирекция по горите Варна, е отишла по сигнал. Получила е сигнал, веднага са отишли и са им треснали 20 акта. Добро утро, 20 акта за нарушения.“

Той подчерта, че част от администрацията е действала, но постави въпроса защо други институции не са реагирали. Бившият министър продължи с твърдения за последващи действия и липса на контрол върху незаконни практики.

„Продавали след това в продължение на маса време жилища, това което научаваме от публичните изявления, чрез агресивна реклама.“

Той посочи, че именно като министър е изнесъл информацията публично от парламентарната трибуна.

„Изнесох тези данни на 6 март от парламентарната трибуна. Официално.“

По думите му това е бил първият момент, в който висш държавен представител публично е изложил данните:

„Всичко, което в момента се разплита, целият този ужас на беззаконието, на незаконно изсечени гори, на навлизане в чужди територии, включително на държавното горско предприятие, на подавани сигнали към прокуратурата, на които няма реакция, подавани сигнали към МВР, на които няма реакция, подавани сигнали към Общината, на които няма също обратна реакция. Цялото това нещо, аз го изнесох на 6 март.“

Той разказа, че е очаквал незабавна институционална реакция след изказването му:

„И очаквах, че моментално ще почнат да звънят от едното министерство, от другото, от Общината, от прокуратурата. Дайте ни още материали, каквото имам при вас... пълна тишина. Все едно, че не съм казал нищо. Аз бях потресен.“

От думите му стана ясно, че е изненадан от това, че кметът Благомир Коцев каза, че предните кабинети не са му оказвали съдействие.

„Той не е звънял да иска помощ. Аз говорих и с колегите министри и на тях не е звънял.“

Вижте целия разговор с Иван Христанов във видеото.

#аферата Баба Алино #служебен министър на земеделието #Иван Христанов

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