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Избори в Косово - трети вот за 16 месеца

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Парламентарни избори се провеждат и в Косово. Това е третият вот в страната за последните 16 месеца.

До предсрочното гласуване се стигна, след като парламентът в Прищина не успя да избере президент и това доведе до автоматично разпускане на депутатите.

Мандатът на Вьоса Османи изтече в началото на април, а опозиционните партии не подкрепиха кандидата на премиера Албин Курти.

Лявоцентристката му партия спечели парламентарните избори миналата година. Според социологическите проучвания тя ще е победител и на днешния вот, но едва ли ще спечели достатъчно гласове за самостоятелно управление.

#избори в Косово #Косово #парламентарни избори

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