Избори в Косово - трети вот за 16 месеца

Парламентарни избори се провеждат и в Косово. Това е третият вот в страната за последните 16 месеца.



До предсрочното гласуване се стигна, след като парламентът в Прищина не успя да избере президент и това доведе до автоматично разпускане на депутатите.

Мандатът на Вьоса Османи изтече в началото на април, а опозиционните партии не подкрепиха кандидата на премиера Албин Курти.

Лявоцентристката му партия спечели парламентарните избори миналата година. Според социологическите проучвания тя ще е победител и на днешния вот, но едва ли ще спечели достатъчно гласове за самостоятелно управление.