В неделя жълт код за интензивни валежи в шест области в цялата страна

Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за утре, 7 юни. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Предупреждението за жълт код е за възможност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Според прогнозата за времето утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони.

Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.