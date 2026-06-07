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В неделя жълт код за интензивни валежи в шест области в цялата страна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в шест области в страната за утре, 7 юни. Това са Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Смолян и Кърджали. Предупреждението за жълт код е за възможност от локални наводнения. Възможни са и затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Според прогнозата за времето утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони.

Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, по Черноморието - между 21° и 23°, за София - около 26°.

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