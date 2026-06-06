Благотворителният футболен турнир "Конкордия Къп" обедини безнеса на стадион "Академик"

Приятни емоции и помощ за важна кауза в подкрепа на деца в уязвима ситуация обедини бизнеса в благотворителен футболен турнир на стадион "Академик" в столицата, организиран от фондация "Конкордия България".

Повече от 150 участници се включиха в благотворителния турнир "Конкордия Къп". Надпреварата се провежда за пета поредна година, а всички събрани средства ще се предоставят на деца и семейства в неравностойно положение. Част от наградите тази година бяха ръчно изработени артикули от деца от фондацията.

"Днес имахме едно състезание, което включваше 15 отбора, представители на различни фирми от страната и също така един специален отбор на защитниците на децата, който беше съставен от наши колеги, които работят в социалната сфера и подкрепят децата на България", сподели изпълнителният директор на фондация "Конкордия България" Станимир Георгиев в интервю за БНТ.

Вижте репортаж от събитието във видеото.