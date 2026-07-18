Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място

Ден преди завесата да се спусне и Мондиалът да приключи, в Маями ще се изиграе мач №103 от Световното първенство по футбол. Франция и Англия – два от отборите, които до последно бяха сред фаворитите за победа, ще се изправят един срещу друг в битка за третото място.

Два отбора, всеки от които е достоен за купата, сега ще се борят за третото място. Мачът на разочарованите. Така определят сблъсъка между Франция и Англия тази вечер в Маями.

Двата отбора имат пребогата футболна история с над 100-годишна давност. До момента англичаните имат 17 победи в сблъсъците помежду им, французите – 10, а пет срещи са завършили без победител. В началото на това съперничество доминацията на "трите лъва" е отчетлива, но "петлите" имат превес в последните мачове.

Изключително впечатляваща е атакуващата мощ на съставите, водени от Дидие Дешан и Томас Тухел. За Франция естествено изпъкват Килиан Мбапе с 8 гола и Усман Дембеле с 5. От другата страна Хари Кейн и Джуд Белингам са с по 6 попадения.

Френският тим превъзхожда своя опонент по отношение на оценката на съставите. Според авторитетните сайтове отборът на Дешан струва малко над 1 милиард и 500 милиона евро.

Англичаните – 1 милиард и 360 милиона. Мбапе струва 180 милиона, а Джуд Белингам – 130 милиона.

В ранглистата на ФИФА двата тима са с близки позиции. Французите са трети, а Англия – на четвърта позиция, с изоставане от 59 точки. Всичко това обещава суперсблъсък тази вечер в полунощ.

След болезнени поражения в полуфиналите Франция и Англия излизат в битката за третото място. Французите отстъпиха на Испания, а английският тим загуби от Аржентина след обрат. Така двата отбора ще се борят за бронзовите медали в двубой, който е последен шанс да завършат турнира с положителна емоция.

Срещата ще има специален заряд за селекционера на Франция Дидие Дешан. Двубоят ще бъде последен за него начело на "петлите", след като още преди първенството стана ясно, че ще се раздели с националния отбор след края на Мондиала. Сега футболистите му ще се опитат да го изпратят с победа и бронзов медал.

От другата страна атмосферата също е напрегната. Загубата от Аржентина предизвика сериозна вълна от критики към английския национален отбор и селекционера Томас Тухел. Медии и анализатори поставиха под съмнение игровия план на "трите лъва".

Историята на световните първенства дава леко предимство на Англия в преките сблъсъци между двата отбора. Те са се срещали два пъти на Мондиал досега и в двата случая англичаните печелят – с 2:0 в груповата фаза през 1966 г. и с 3:1 във втората групова фаза на Световното първенство в Испания през 1982 г.

Освен битката за бронзовите медали, срещата противопоставя и две от най-силните футболни школи в света, а за редица футболисти тя ще бъде възможност да приключат участието си на Мондиал 2026 с престижен успех след разочарованието от пропуснатия шанс да играят във финала.

Вижте целия обект във видеото.

Снимки: БТА