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Евродепутатът Петър Волгин за процедурата срещу „Европа на суверенните нации“: Това е признание за нашата партия

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Членове на Европейския парламент гласува за започване на проверка на партия „Европа на суверенните нации“. Това се случи след съмнение за това дали партията отговаря на ценностите на Европейския съюз. Независим орган ще проверява сега спазват ли се основните ценности на съюза, сред които демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека. Процедурата се задейства за първи път.

Евродепутатът от „Възраждане“, които са част от „Европа на суверенните нации“, Петър Волгин обясни в предаването "Говори сега" какво означава процедурата.

"Това е процедура, наложена само върху партията. Партията „Европа на суверенните нации“, която беше създадена по инициатива на „Възраждане“ и на „Алтернатива за Германия“ и чиито председател е нашият колега Станислав Стоянов, също избран от „Възраждане“. Аз мога само да се радвам на едно такова разследване, защото неговата крайна цел е да бъде забранена тази партия. И вие ще кажете: „Защо пък се радвате, че ще ви забранят?“ Ами, радвам се, защото това показва, че статуквото в европейските институции, официозните европейски институции, много се притесняват от партията „Европа на суверенните нации“. Както виждате, никой не е тръгнал да забранява либералите, или зелените, или там какви бяха – консерваторите и реформистите. Никой не ги забранява. Искат да ни забранят нас, защо - отговорът е прост. Защото ние говорим и действаме в разрез със статуквото в Европа. В разрез със статуквото, което се олицетворява от лица като Урсула фон дер Лайен и нейните подчинени. Така че това наистина е едно голямо признание за нашата партия. Едно голямо признание, че ние сме тези, които представляваме най-голямата заплаха за статуквото. И ако дойде някаква промяна в Европа, тя ще дойде именно от партии като „Европа на суверенните нации“.

Волгин подчерта, че забраната на партията, няма нищо общо с парламентарната група.

"Дори и да стане тази забрана, няма да се отрази по никакъв начин на парламентарната група. А много смешно е и обвинението: „Ами, може би те не отговарят на европейските ценности“. Аз сигурно от 10 или повече години питам: кои са тези европейски ценности? И никой не може да ми отговори. Тоест, по какво тези ценности се различават от нормалните ценности, които човек следва – не лъжи, не кради, дръж се културно, дръж се достойно. Явно европейските ценности са нещо различно. И аз мога да се досещам какво са – например винаги да си съгласен с това, което казва Европейската комисия. Сигурно това е една основополагаща европейска ценност. Ако е така, ние определено я нарушаваме тази европейска ценност и те определено имат основания да ни забранят."

Евродепутатът смята, че с действията си ЕК удължава войната в Украйна.

"Това, което прави Европейската комисия, е да се грижи за това войната да продължи колкото се може по-дълго и ние да се приближим съвсем опасно до още по-голяма ескалация. Защото това, което прави Европа в момента, имам предвид ръководството на Европейския съюз, е да отдалечи колкото се може един евентуален край на войната посредством мирни преговори. Колкото повече се произвежда оръжие, колкото повече това оръжие се предоставя на Зеленски, толкова повече мирните планове и идеите за мир отиват на заден план."

Вижте целия разговор във видеото.

#„Европа на суверенните нации“ #Петър Волгин #войната в Украйна #ЕК #евродепутат #забрана

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