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Масирана украинска атака навътре в руска територия, поразени са търговски складове и петролно хранилище

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Масирана украинска атака навътре в руска територия, поразени са търговски складове и петролно хранилище
Снимка: АП/БТА
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Масирана украинска атака навътре в руска територия. 8 души са загинали и 62-ма са ранени, след като украински дронове поразиха два склада на най-големия онлайн търговец на дребно в Русия. Украинската армия атакува и петролен склад в Московска област. Руската противовъздушна отбрана е унищожила близо 400 украински безпилотни апарати над руски региони и в акваторията на Азовско и Черно море.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува в профила си във Фейсбук кадри от украинската атака срещу руски цели.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Днес нашите „далекобойни санкции“ действаха в три области на руска територия, както и върху временно окупираните земи и в морето. В отговор на руските удари по нашата гражданска инфраструктура и по нашите градове и общности, бяха ударени два големи логистични обекта – в Московска и Тамбовска области, на повече от 500 и близо 700 километра от фронтовата линия."

При удара срещу логистичния център в Котовск, в Тамбовска област са убити седем души и други 25 са ранени. При атаката срещу търговски склад в Елeктростал, на 58 километра от Москва е загинал един човек и 37 са ранени.

Според Зеленски складовете са били използвани за „доставка на санкционирани компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване“.

Гъст, черен дим се издигна над руския град Ногинск, източно от Москва, след като през нощта избухна пожар в нефтен склад, ударен от украински дрон. Двама души са ранени, а близкият родилен дом е евакуиран.

Сергей Собянин, кмет на Москва: „От 20:30 към Московска област летяха повече от 350 вражески безпилотни апарата. Голяма част от тях бяха неутрализирани“.

В същото време руските сили атакуваха украинския град Чернигов. Пострадали няма.

Валери, жител на Чернигов: „Чух първия взрив, после втория. Видях дим да се издига. Така че вместо да отида на пазара, дойдох тук, за да проверя.“

Поне четирима са загинали при руски удари срещу Харков и украинските пристанищни градове Николаев и Одеса.

Зеленски обмисля уволнението на главнокомандващия Олександър Сирски, твърди „Файненшъл таймс“. В цяла Украйна се проведоха протести в защита на вече бившия министър на отбраната 35-годишният реформатор Михайло Федоров. Президентът Зеленски призна, че една от причините за освобождаването му е конфликт с генерал Сирски, привърженик на по-традиционния подход към военните операции.

#търговски бази #петролно хранилище #украинска атака #войната в Украйна

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