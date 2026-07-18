БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Испания с притеснения за терена преди финала, Аржентина чака нова историческа вечер

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Национални отбори
Запази

Европейските шампиони се адаптират към различните условия в Ню Йорк, а Лионел Меси и Лионел Скалони са на прага на нови рекорди преди битката за световната титла

испания притеснения терена финала аржентина чака нова историческа вечер
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейските шампиони се адаптират към различните условия в Ню Йорк, а Лионел Меси и Лионел Скалони са на прага на нови рекорди преди битката за световната титла.

В навечерието на финала на Мондиал 2026 между Аржентина и Испания вниманието е насочено не само към случващото се на терена, но и към условията, при които ще се изиграе двубоят в Ню Йорк, Ню Джърси.

В лагера на европейските шампиони има известни притеснения относно състоянието на тревното покритие, като от щаба на Луис де ла Фуенте се опасяват, че теренът може да бъде прекалено твърд. Високите температури също са сред факторите, които тревожат испанския тим, след като до момента той изигра шест от седемте си мача на стадиони със затворен покрив и при значително по-благоприятни климатични условия.

И двата отбора обаче посрещат финала без кадрови проблеми. За Аржентина отново в центъра на вниманието е Лионел Меси, който освен втора световна титла ще преследва и отличието за голмайстор на първенството. Исторически шанс има и селекционерът Лионел Скалони, който при успех ще стане едва вторият треньор в историята след Виторио Поцо, извел своя тим до две световни титли.

Часове преди началото на финала атмосферата в Ню Йорк вече е празнична, а улиците са изпълнени с привърженици на двата отбора, като превес по численост имат аржентинските фенове.

"Трябва да сме готови да страдаме до последната минута. Нещо, с което сме свикнали от много време. Все пак очакваме победа на Аржентина“, споделят привърженици на световните шампиони.

Испанските фенове също очакват с нетърпение големия сблъсък, но акцентират върху самия празник на футбола.

"Победата е единственото нещо, което си струва, но най-вече искаме да се насладим на деня. Световното първенство е едно невероятно празненство“, казват запалянковци на европейските шампиони.

Големият финал между Аржентина и Испания е в неделя от 22:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Предаването "Трето полувреме“ започва в 20:30 часа.

#Национален отбор на Аржентина по футбол #Национален отбор на Испания по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
1
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в...
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026...
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
5
Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
6
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Футбол

Orange Bowl - стадионът, който превърна Маями в спортна столица
Orange Bowl - стадионът, който превърна Маями в спортна столица
Магазинът на Снууп Дог край SoFi Stadium посреща феновете на Мондиал 2026 Магазинът на Снууп Дог край SoFi Stadium посреща феновете на Мондиал 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Начален удар - 18.07.2026 г. Начален удар - 18.07.2026 г.
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте Франция и Англия в спор за третото място на Мондиал 2026 по БНТ 1 и БНТ 3
10935
Чете се за: 00:45 мин.
В Англия искат санкция за Аржентина, след твърдението, че "гаучосите" притежават Фолклендските острови В Англия искат санкция за Аржентина, след твърдението, че "гаучосите" притежават Фолклендските острови
Чете се за: 01:52 мин.
Какво е значението на Мондиал 2026 за жителите на Ню Йорк и Ню Джърси Какво е значението на Мондиал 2026 за жителите на Ню Йорк и Ню Джърси
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)
Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ) Почит към Апостола на свободата и в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ Възможности за възбуждане на федерално преследване за заобикаляне на "Магнитски" е обсъдил Демерджиев в САЩ
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ) Доброволци помагат в почистването на столичните квартали "Изток" и "Дианабад" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни полицейски патрули следят за трафика...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Цистерна горя на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седма нощ на удари срещу Иран: Ескалацията поставя под въпрос...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ