Испания с притеснения за терена преди финала, Аржентина чака нова историческа вечер

Европейските шампиони се адаптират към различните условия в Ню Йорк, а Лионел Меси и Лионел Скалони са на прага на нови рекорди преди битката за световната титла.

В навечерието на финала на Мондиал 2026 между Аржентина и Испания вниманието е насочено не само към случващото се на терена, но и към условията, при които ще се изиграе двубоят в Ню Йорк, Ню Джърси.

В лагера на европейските шампиони има известни притеснения относно състоянието на тревното покритие, като от щаба на Луис де ла Фуенте се опасяват, че теренът може да бъде прекалено твърд. Високите температури също са сред факторите, които тревожат испанския тим, след като до момента той изигра шест от седемте си мача на стадиони със затворен покрив и при значително по-благоприятни климатични условия.

И двата отбора обаче посрещат финала без кадрови проблеми. За Аржентина отново в центъра на вниманието е Лионел Меси, който освен втора световна титла ще преследва и отличието за голмайстор на първенството. Исторически шанс има и селекционерът Лионел Скалони, който при успех ще стане едва вторият треньор в историята след Виторио Поцо, извел своя тим до две световни титли.

Часове преди началото на финала атмосферата в Ню Йорк вече е празнична, а улиците са изпълнени с привърженици на двата отбора, като превес по численост имат аржентинските фенове.

"Трябва да сме готови да страдаме до последната минута. Нещо, с което сме свикнали от много време. Все пак очакваме победа на Аржентина“, споделят привърженици на световните шампиони.

Испанските фенове също очакват с нетърпение големия сблъсък, но акцентират върху самия празник на футбола.

"Победата е единственото нещо, което си струва, но най-вече искаме да се насладим на деня. Световното първенство е едно невероятно празненство“, казват запалянковци на европейските шампиони.

Големият финал между Аржентина и Испания е в неделя от 22:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Предаването "Трето полувреме“ започва в 20:30 часа.