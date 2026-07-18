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Карлово е център на честванията за 189-годишнината от рождението на Васил Левски (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата – Карлово, а кулминацията е довечера с тържествен митинг-заря, който БНТ ще предава директно. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада.

В Националния музей "Васил Левски" в Карлово продължават проявите, посветени на 189-годишнината от рождението на Апостола. Връчват се награди за обществен принос за опазване на делото на Апостола и паметта за него.

По-рано днес празничната програма започна с тържествена Света литургия в храма "Свети Николай", последвана от панихида и поднасене на венци пред гроба на майката на Левски - Гина Кунчева.

На площад "Васил Левски" бяха посрещнати и участниците в Националния туристически поход "По стъпките на Апостола". Тази година в него се включиха туристи от близо 30 населени места в България, както и доста от Австрия, Съединените щати и Ирландия.

Кметът Емил Кабаиванов приветства участниците. В празнично слово председателят на Общинския съвет подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими.

Антон Минев, зам.-кмет Община Карлово: "Днешният ден има особена енергия, защото раждането на Апостола, неговата дата винаги е в сърцето, в душите на всички карловци."

Валентин Сираков: "Днешният ден е много светъл, ражда се велик българин с велик дух, който ни води през времената."

Еньо Кузманов: "От 2008 г. участвам в тези походи, защото се чувствам задължен като карловец. Израз на най-дълбока почит и уважение към делото на Апостола."

Довечера отново от музея ще бъде изнесено знамето на Карловския революционен комитет. От 21:00 часа е тържественият митинг-заря, когато президентът Илияна Йотова ще посрещне представителни роти от Българската армия.

Вижте още в прякото включване на Владислав Севов

снимки: БГНЕС

#189 години от рождението на Васил Левски #карлово #чествания

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